タレント・井上咲楽（25）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。栃木県にある実家に帰った時の“冷房”を披露した。井上は「エアコンがなかった実家に帰ったら、ドライアイスで涼んでいて衝撃的でした」とつづり、皿にドライアイスを入れ、白い煙が漂う写真を投稿。だが「これで涼しいのは半径10センチくらいなので、見て涼しいだけ、ほぼ風鈴です！！」とつづった。井上はしばしば、自身のSNSで大自然に囲まれている実