有料ラッピングに文句を言うお客さん。このご時世ですから、と店員【漫画】本編を読む雑貨店で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が描く漫画「有料ラッピング」。今回は、このエピソードについて本人に話を聞いた。■有料ラッピングに激怒する客010203ハンカチを購入したお客さんが、「簡単でいいから包んで頂戴」と頼んできた。オムニウッチーさんが、ラッピングには有料で100円かかると伝えると、客は「100円!?簡単