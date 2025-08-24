東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、開かれた公聴会＝24日午後、新潟県庁新潟県は24日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関し、県民の意見を聞く4回目の公聴会を県庁で開いた。新潟、佐渡両市などに居住、勤務する20人が参加し「原発事故で失われた地域の復旧は難しい」「原発は自前で発電できる唯一の手段」との意見が出た。いずれも条件付きを含め、賛成は9人、反対は8人。3人は賛否を明示しなかった。公聴会は、花角英世知