ギタリストのソエジマトシキ（33）が24日、東京・山野楽器銀座本店のギターフロアGinza Guitar Gardenの1周年プレイベント「Life with Music」で、約80人のギターファンにトークショーを行った。「ギターの神様」エリック・クラプトン（80）が今年4月、「日本人で注目するギタリスト」として名前を挙げたことで一気に知名度を上げた。「本当にあの瞬間から私の人生は一変しました」。この日はトークショーのほかに生演奏も実施。