ファッションモデルのマギーが、24日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露した。【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」過去ショットの数々（9枚）5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。今回は、「毎日海で泳ぐ生活したいよ〜水着はいつも日数分持っていくよ！あとは現地調達も！テンション変えたいから