◇パ・リーグ日本ハム1―0ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）は、ソフトバンク・近藤健介への3度の申告敬遠について「いや、山川君においしいところのチャンスをあげただけですよ。“あげるよ”って」と語った。結果は3度の2死一、二塁のチャンスで山川穂高内野手（33）は3度凡退。得点を許さなかった。新庄監督は自分が山川の立場だった気持ちが上がるか？と問われ、「そらそうよ