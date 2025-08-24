【モデルプレス＝2025/08/24】女優の内田理央が24日、自身のInstagramを更新。京都旅行でのブラックワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】内田理央、美スタイル際立つノースリワンピ姿◆内田理央、ノースリブラックワンピース姿披露内田は「喫茶店が好き」と京都での時間を報告。黒地にドット柄のノースリーブワンピース姿で、カフェでの写真を公開した。この投稿に、ファンからは「素敵なワンピース」「大人っぽい」