パドレスは２３日（日本時間２４日）、本拠地サンディエゴでのドジャース戦に５―１で快勝。今季最後の直接対決３連戦で連勝を飾り、ドジャースを蹴落としてナ・リーグ西地区の単独首位に躍り出た。宿命のライバル対決はポストシーズンと同じような盛り上がりを見せたが、両チームを応援するファンたちもヒートアップしていたようだ。海外メディアの「スポーツキーダ」は「試合後」に撮影されたとされる球場内で起きた暴力沙汰