◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２４日・神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手が４回に１０号ソロ本塁打を放った。２点を追う４回先頭で迎えた打席で、阪神・才木の初球を左中間スタンドへ。反撃開始の特大弾に「打ったのはストレート。一発で仕留めることができました」とコメントした。村上はプロ２年目の１９年から７年連続（１９年３６本、２０年２８本、２１年３９本、２２年５６本、２３年３１本、２４年３３本）の