Photo: 門岡 明弥 2024年9月22日の記事を編集して再掲載しています。 2021年から使っているiPhone 13 Pro。色が好きで使い続けていたのですが、先日落とした際に画面がバキバキに…。「いよいよiPhone買い替えるか〜！」と思っていた矢先、発売したばかりのiPhone 16 Proを触らせていただくタイミングが訪れました！Proってこんなに軽かったっけ？