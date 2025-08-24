◆パ・リーグ日本ハム１×―０ソフトバンク＝延長１０回＝（２４日・エスコンフィールド）ソフトバンクが２位・日本ハムに０・５ゲーム差まで迫られた。ともに無得点で迎えた１０回１死満塁、抑えの杉山が伏兵・奈良間に中前打。今季４度目のサヨナラ負けを喫した。９日からの日本ハム３連戦（みずほペイペイドーム）で３連勝した相手に「３タテ返し」を食らう結末。この日は近藤が３度敬遠で勝負を避けられ、４番・山川が凡退