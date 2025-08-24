軟式野球の全国高校選手権が24日、兵庫県の明石トーカロ球場などで開幕して1回戦4試合が行われ、東洋大牛久（北関東・茨城）の野田鴻志が神港学園（兵庫）を相手に無安打無得点試合を達成した。チームは2―0で勝った。4連覇を目指す中京（東海・岐阜）能代（西東北・秋田）専大北上（東東北・岩手）も準々決勝に進んだ。無安打無得点試合は2019年の中京学院大中京（現中京）の水渉夢以来22人目。失策での走者1人だけで投球数10