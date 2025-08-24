夏の甲子園で初優勝を飾った沖縄尚学の選手たちが、大歓声に迎えられ地元・沖縄に凱旋しました。まるでハリウッドスターを待つかのように、あふれんばかりの県民が駆けつけた那覇空港。お目当てはもちろん！指笛と大歓声に迎えられた沖縄尚学の選手たち。興南高校の優勝以来、15年ぶりに深紅の大優勝旗が海を渡り沖縄に帰ってきました。日本一の立役者・末吉良丞投手の家族も出迎えます。末吉投手の父：県民に多くの感動を与えてく