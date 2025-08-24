プロ野球パ・リーグ日本ハム1×ー0ソフトバンク（24日 エスコンフィールドHOKKAIDO）首位攻防戦の3連戦最終戦。2位・日本ハムは、延長10回に得点を奪いソフトバンクに勝利をし、このカードを3連勝で終えました。ソフトバンクの先発・モイネロ投手には6試合中4勝0敗と防御率1.02。10日の対戦では9回125球、3被安打13奪三振で完封勝利をされていました。日本ハムの先発・伊藤大海投手は9回129球をなげ、7被安打、11奪三振、無失点ピ