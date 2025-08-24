24日告示された任期満了に伴う八代市長選挙は、現職と新人の一騎打ちとなりました。 八代市選挙管理委員会によりますと、八代市長選挙に立候補したのは、届け出順に現職で4期目を目指す中村博生（なかむら・ひろお）候補（66）と 新人で元副知事の小野泰輔（おの・たいすけ）候補（51）のいずれも無所属の2人です。 現職の中村候補の出陣式には 推薦する自民党・公明党所属の国会議員をはじめ、周辺市町村の首長など約800人が参