「八月の狂詩曲」(衛星劇場) 9月14日から放送される野田洋次郎とのW主演ドラマ「連続ドラマW 夜の道標 -ある容疑者を巡る記録-」で刑事役を演じる吉岡秀隆。名子役としてブレイクを果たしたドラマ「北の国から」の時代を経て、現在も人間味溢れる演技派俳優として第一線で活躍している。そんな吉岡が「北の国から」や「男はつらいよ」などのヒット作への出演を経て、成人になる時期に出演したのが巨匠・黒澤明がメガホンをと