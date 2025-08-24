「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）０−０の延長十回に奈良間のタイムリーでサヨナラ勝ち。３連勝した日本ハム・新庄監督は「前回の３連敗の借りを、きっちりエスコンで選手たちが返してくれた。感謝しかない」と話した。あくまでも勝負に徹した采配を繰り出した。三回２死二塁のピンチでは３番・近藤を申告敬遠し、４番・山川と勝負。先発の伊藤が右飛に打ち取った。八回２死二塁でも近藤を申告