新体操の団体日本代表が、ブラジル・リオデジャネイロで開催中の世界選手権で２３日、団体総合金メダルを獲得した。日本にとっては、この種目で１９７５年と２０１９年の２位を上回る史上初の快挙となった。リボンは３位の２７・２００点、フープ・ボールは１位の２８・３５０点で、２種目合計５５・５５０点は同２位のブラジルと０・３点差だった。昨夏のパリ五輪を制した中国は４位。日本の主将を務める鈴木歩佳選手（２５