メ～テレ（名古屋テレビ） 東海3県は24日も暑い1日となり、名古屋と岐阜は10日連続の猛暑日となりました。愛知県春日井市では「つむじ風」が発生しました。 東海地方は勢力の強い高気圧に覆われて、午前中から気温が上がりました。 最高気温は愛知県の豊田で38.5度、名古屋で38.4度、岐阜県の美濃で38.1度、岐阜で37.7度となりました。 名古屋と岐阜は10日連続の猛暑日となりました。 こちらは、愛知県春日井市で