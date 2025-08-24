開幕時の不振が尾を引き、今も「期待外れ」と評価されるソト(C)Getty Imagesメジャーリーグのレギュラーシーズンも佳境を迎える中、昨オフに移籍市場を賑わせた男にふたたび注目が集まっている。メッツと北米スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の“超”巨額契約を結んだフアン・ソトだ。【動画】小笠原に向かってニヤりからの圧巻弾怪物ソトの駆け引きシーンをチェック決して数字が