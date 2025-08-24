ダイエットを成功させるには、どんな工夫が必要か。日本体育大学体育学部の岡田隆教授は「食べるのものに含まれている脂肪の量を調整したほうがいい。私が指導していた大食いの女性は、夜中に食事をとる習慣を変えられなかったが、脂肪の少ない食事に切り替えたことでダイエットに成功した」という――。（第2回）※本稿は、岡田隆『日体大教授が教える「脂肪燃焼」食運動0でお腹が凹む！』（講談社）の一部を再編集したものです