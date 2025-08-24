金魚の養殖が盛んな奈良県大和郡山市で、金魚すくい日本一を決める大会が開かれました。全国有数の金魚の産地、大和郡山市で開かれている「全国金魚すくい選手権大会」。個人戦と団体戦が開かれ、記念すべき３０回目を迎える今年は、約１６００人の参加者が全国から集まりました。ポイと呼ばれる網が破れるまで、どれだけ多くの金魚をすくえるか、３分間の勝負です。元気に逃げ回る金魚を１匹でも多くすくおうとする参加者