終戦直後、京都府の舞鶴湾で朝鮮人労働者らを乗せた輸送船「浮島丸」が爆発し沈没してから２４日で８０年となり、追悼集会が開かれました。舞鶴市内で開かれた追悼集会には、関係者ら約３３０人が参列し、黙とうを捧げました。１９４５年８月２４日、旧日本海軍の輸送船「浮島丸」は帰国する朝鮮人労働者らを乗せて釜山に向かっていましたが、舞鶴湾で爆発し沈没。５４９人が犠牲になったとされています。式典では、追悼の