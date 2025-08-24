◇セ・リーグ阪神ーヤクルト（2025年8月24日神宮球場）番長・清原和博氏（58）が神宮でのヤクルト―阪神戦のフジテレビONEのゲスト解説を務めた。清原氏は4回に阪神・佐藤輝、ヤクルト・村上と4番のアーチ競演に「ホームランは野球の醍醐味」と興奮を隠さなかった。「4番のアーチ合戦というのはいいですね。村上くんの一発はすごく飛距離も出ていた。100点満点のホームランでした」と清原氏は村上のパワーを認めていた。