神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、逮捕された男は事件の数日前から現場近くのホテルに宿泊し、事件当日も宿泊予約をとっていたことが捜査関係者への取材でわかりました。谷本将志容疑者（３５）は今月２０日、神戸市中央区のマンションで女性（２４）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いがもたれています。谷本容疑者は勤務先の会社によりますと、今月１７日から２１日まで休暇をとっていたということです