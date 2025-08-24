８月２５日（月）の近畿地方は、猛烈な暑さと天気の急変に注意が必要です。晴れ間はありますが、湿った空気が流れ込む影響で雲も出やすく、午後は山沿いを中心にあちらこちらで夕立があるでしょう。市街地でも急な雨や雷雨の所がありそうです。局地的に非常に激しく降るおそれがあるため、晴れていても午後は天気の急変にご注意ください。朝の最低気温は２４℃〜２９℃くらいで、広範囲で熱帯夜が続きそうです。大阪では２９℃