【モデルプレス＝2025/08/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が23日、自身のInstagramを更新。赤いタイトワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】恋リア出身美女、ボディライン際立つタイトミニワンピ姿◆「今日好き」中島結音、赤いタイトワンピース姿披露中島は「Right？？？」とシンプルなコメントを添え、鮮やかな赤いタイトなキャミソール