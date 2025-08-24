名古屋市中川区のJR関西線で8月24日午後、線路脇ののり面の草が燃える火事があり、名古屋駅と桑名駅の間で一時運転を見合わせました。警察などによりますと、午後3時半ごろ、中川区戸田明生のJR関西線の線路脇ののり面で、草が燃えているのを警察が見つけました。火はすぐに消し止められましたが、線路ののり面の草が、幅およそ30メートルにわたり燃えました。ケガ人はいませんでした。この影響で、JR関西線は名古屋