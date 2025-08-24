◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(24日、神宮球場)ヤクルトの村上宗隆選手が今季10号を記録しました。0-2の4回、才木浩人投手の初球148キロのストレートをとらえ左中間スタンドへの一発。「打ったのはストレート。一発で仕留めることができました」と振り返りました。今季はケガで長期離脱し、まだ25試合目の出場ですが、チーム一番乗りでの10本目のアーチ。プロ2年目から7年連続2桁本塁打を達成です。