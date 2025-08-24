◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２４日・神宮）阪神・佐藤輝明内野手が９試合ぶりの本塁打を放った。４回先頭で右腕・奥川の浮いたスライダーをすくい上げると、高々と舞った白球は右翼席に吸い込まれた。試合前の時点で８月の月間打率は２割６厘と低迷。１８打席ぶりのＨランプを今季３２号となる一発でともし、復調のきっかけになるか。