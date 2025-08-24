◆イースタン・リーグ日本ハム３―４巨人（２４日・鎌ケ谷）巨人はイースタン・日本ハム戦に勝利し、連勝を７に伸ばした。現在チームはイースタン・リーグ首位で、この日勝利した２位・ロッテとのゲーム差を５・５のままとした。打線は１点を追う２回に湯浅の適時打で追いつくと、さらに２死二、三塁からドラフト２位・浦田が左翼へ決勝の２点適時打。先発の堀田は３回３失点とリズムに乗りきれなかったが、２番手の山田が３