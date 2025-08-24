彼女からの誕生日プレゼントが期待外れな品物だったら、反応に困ってしまうもの。もらえるだけでありがたいとはいえ、さりげなく指摘するにはどうすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性284名に聞いたアンケートを参考に「誕生日プレゼントがショボい…やんわり彼女に指摘する方法」をご紹介します。【１】「これ超欲しかった！マジうれしい！」とイヤミ丸出しで絶賛する「気の抜けた物しかくれなくなった