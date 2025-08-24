◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京Ｄ）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が６回５安打１失点、でデビューから２連勝をつかんだ。試合を終え「自分のやるべきことができたので良かった。ちょっと５回は打たれてしまったんですけどずるずる行かずに粘り強く投げられて良かった」と振り返った。また明大の先輩伊勢、入江とも初リレーをつなぎ「大学時代に戻った気がしてすごく楽しか