◇セ・リーグ阪神ーヤクルト（2025年8月24日神宮球場）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、ヤクルト戦の4回先頭で32号ソロを放った。先発・奥川のスライダーを振り抜き、右翼席へ運んだ。第1打席で見逃し三振に倒れ、今季ワーストタイの17打席連続無安打となっていた。本塁打も10日同戦（京セラドーム大阪）以来、ちょうど2週間ぶり。主砲の目覚めのアーチに、神宮の杜が沸き立った。