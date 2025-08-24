きょうの関東地方は、一部の地域で最高気温が40℃に迫るなど、各地で8月下旬とは思えない危険な暑さとなりました。関東のきょうの最高気温は、埼玉県鳩山町と群馬県桐生市の39.4℃を筆頭に6か所で39℃台を観測したほか、茨城県古河市で38.9℃、東京都青梅市で38.7℃を観測するなど、各地で40℃に迫る危険な暑さを記録しました。また、東京都心でも37.3℃を観測し、今年一番の暑さとなりました。あすも熱中症警戒アラートが東京都、