あすは広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。ただ、午後は内陸を中心にあちこちで急な雨や雷雨の所がありそうです。関東は南部の平地でも天気の急変にご注意ください。北海道は天気が下り坂で、午後は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。気温です。朝の気温は、広い範囲で25℃以上となりそうです。日中はきょうより低い所もありますが、それでも関東から西は35℃以上の猛暑日になる所が多いでしょう。週間予報で