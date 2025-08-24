埼玉・本庄市の河川敷で、枯れ草が燃え24日午後5時50分現在も延焼中です。24日午前11時ごろ、本庄市仁手の利根川河川敷で「煙が上がっていた」と通報がありました。枯れ草が燃えていて、現在も消火活動中です。これまでにけが人の情報は入っていないということです。