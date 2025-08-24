ウクライナのゼレンスキー大統領は、停戦後の「安全の保証」をめぐる枠組みについて、今後数日以内に準備が完了するとの見解を示しました。ゼレンスキー大統領は23日、停戦後に再びロシアによる侵攻を受けないための「安全の保証」について、自身のSNSで「アメリカやヨーロッパとの枠組み作りが進んでいる」と述べ、「今後数日以内に準備が整う」との見通しを示しました。この枠組みではアメリカが防空システムや情報支援を担い、