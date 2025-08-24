SUVになった「グランディス」三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年7月2日に、欧州市場向けの新型コンパクトSUV「グランディス」を世界初公開しました。グランディスという車名はラテン語で「大きい」「雄大な」という意味に由来し、広々とした室内空間と堂々とした力強いエクステリアデザインを象徴しています。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型グランディス」です！ 画像で見る（30枚以上）日本のユーザーにとって