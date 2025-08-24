あなたも本当は苦しいんじゃない？父のポケットから大量のクレジットカードが。息子が怯えた母の怒号／母のお酒をやめさせたい（1）最初は「軽い気持ち」がきっかけだったのに、いつしか沼にハマってしまう。ギャンブルや薬物、アルコールによる「依存症」は、誰もが陥る可能性のある病気と言われています。ひとたび依存症にかかると、そこから抜け出すのは容易ではありません。本人自身がやめたいと思ってもやめられず、家族の言