◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(24日、神宮球場)ヤクルトの山田哲人選手が3回の守備から退きました。6番セカンドでスタメン出場した山田選手は、2回の第1打席で才木浩人投手の前にセンターフライ。直後の守りで赤羽由紘選手と交代しました。山田選手は試合前で今季94試合に出場し、打率.221、9本塁打、30打点の成績。前日の阪神戦で今季9号を放っています。