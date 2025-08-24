耐震を考慮した今後の木造住宅について考えるセミナーが、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「2000年の耐震基準前の建物は補強が必要」住宅メーカーが「木造住宅」を考えるセミナー開催 セミナーは、木造住宅の新築やリフォームを考えている人に向け玉野市の住宅メーカーが開いたもので、およそ100人が参加しました。 木造住宅の耐震について研究している京都大学の