高校生が音楽に合わせてダンスなどのパフォーマンスをしながら巨大な紙に筆で作品を書く”書道パフォーマンス大会”が高松市で開かれました。 【写真を見る】毛筆とダンスが融合「うどん県書道パフォーマンス大会」香川県内から20校の書道部が参加 毛筆とダンスなどが融合した”うどん県書道パフォーマンス大会”です。毎年恒例となった大会ですが、今年は香川県内から20校の書道部が集まりました。審査