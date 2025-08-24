◆日本ハム１×―０ソフトバンク（24日、エスコンフィールド北海道）首位ソフトバンクがサヨナラ負けで３連敗。２位の日本ハムとは０・５ゲーム差に迫られた。ソフトバンクは初回、相手先発の伊藤大海を攻めて2死から近藤健介、山川穂高の連打で一、二塁としたが、中村晃が三振。ソフトバンク先発のリバン・モイネロは2回、3安打で1死満塁とされたものの、田宮裕涼を二ゴロ併殺に打ち取った。ただ打線は3回2死一、二塁の好機