◇セ・リーグ阪神ーヤクルト（2025年8月24日神宮球場）番長・清原和博氏（58）が神宮でのヤクルト―阪神戦のフジテレビONEのゲスト解説を務めた。清原氏は阪神の4番を務める佐藤輝が4回に放った32号ソロを「打った瞬間でしたね」と高く評価した。第1打席の見逃し三振の時点で17打席ノーヒットと低迷していた佐藤輝の打撃について「シンプルに打ってほしい」と語っていた清原氏の目の前での豪快アーチ。「これで本人もホ