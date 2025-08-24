ボートレース平和島の「BTSオラレ刈羽開設9周年記念」が、25日に開幕する。前検日、動きが光っていた1人が小野達哉（39＝大阪）だ。スタート練習は6班だったが、同班の富永大一が「小野選手のエンジンいいんですよね。班で小野選手だけ出足、行き足が良さそうだった」なら、峰重力也も「練習は小野選手が良さそうに見えました」と明かした。本人も「ペラは叩いていませんが、行き足からスリット近辺は良さそうでした」と近況