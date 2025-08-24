◇パ・リーグ日本ハム１―０ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手（27）は9回7安打無失点。魂のピッチングでチームを勝利に導いた。伊藤は「緊張で倒れそうだったけど1人で投げ抜こうと思っていたので9回投げられて良かった」と振り返った。試合中は感情を爆発させ、何度もガッツポーズを繰り出し、チームを鼓舞した。「今日の試合の大事さは感じていた」と、首位ソフトバンクに0・5ゲー