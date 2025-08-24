ノア２４日の東京たま未来メッセ大会で?狂乱のプリンス?こと清宮海斗（２９）がＨＡＹＡＴＡ（３８）との一騎打ちを制し、シングルリーグ戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」（９月８日、東京・後楽園ホールで開幕）２連覇へ弾みをつけた。清宮は昨年のＮ―１で、拳王を下して２年ぶり２度目の優勝を遂げた。今年はＡブロックにエントリーし、来月８日の開幕戦でいきなりＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡと対戦する。この日はＨＡＹ