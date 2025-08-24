熊本地震の教訓を伝える南阿蘇村の震災ミュージアムで24日、開館2周年のイベントが行われ 地元の人たちが当時の経験を語りました。 イベントでは、熊本地震とその後の大雨で大きな被害を受けた地獄温泉「青風荘（せいふうそう）．」の河津（かわつ）社長らが再建までの道のりをふりかえりました。 「（ボランティアが）のべ３０００人来ました。泥をかきだしてくれて、そういう方々の支えがあって 今があるわけです」（地