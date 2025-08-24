環境省と気象庁は２４日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は２５日も気温が著しく高く、危険な暑さになることが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは９日連続。２５日に予想される暑さ指数（３１以上は「危険」）は、横浜市中区と三浦市が３３、海老名市、藤沢市、小田原市で３２。予想最高気温は横浜、小田原ともに３５度